توفي بحادث على الأوتوستراد.. من يعرفه؟!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاع الآتي:



قُرابة السّاعة 21:00 من تاريخ 4-9-2021، صدمت سيّارة مجهولة السائق والمواصفات شخصاً على المسلك الشرقي لأوتوستراد البوار (تحت الجسر)، ما أدّى إلى وفاته على الفور. وقد جرى نقل الجثّة الى برّاد "مستشفى سان لويس" في جونية، وتبيّن أنّ المتوفي يُدعى: محمود أحمد بلاوني (من مواليد عام 1942، فلسطيني الجنسية)، بموجب بطاقة خاصّة باللاجئين الفلسطينيين، وُجِدَت بحوزته.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو مِمَّن يعرف عنهم شيئاً، الاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 917000-09، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.