ندوة أونلاين للتوجيه العلميّ والمهنيّ بدعوة من النائب د. ادكار طرابلسي

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من منّا كتلاميذ في السنة الاخيرة من دراستنا الثانوية، لم يمر بفترة حيرة، بشأن الاختصاص الذي يجب ان يتسجّل فيه في الجامعة، وقد أضاع سنة دراسية او أكثر قبل ان ينقل لاختصاص آخر. ويقال ان اكثر من ٦٠% من الطلاب يُغيّرون اختصاصهم في السنة الثانية. ونسبة عالية من الخريجين تبقى بلا عمل بسبب تخصّصها باختصاصات نظرية غير مطلوبة.

وقال طرابلسي، في حديث لموقع التيار، ان المهم في اختيار الاختصاص، ان لا يختار الطالب الاختصاص الذي يُحبّه وحسب، بل ان يختار ما يلائم قدراته، وما هو مطلوب في سوق العمل في لبنان وفي الخارج، وان الاولوية اليوم يجب ان تكون للاختصاصات المهنية والتكنولوجية المطلوبة في اسواق العمل.

وقال طرابلسي ان الطلاب يحتارون ايضاً في اختيار الجامعة او المعهد المناسبين حيث يدرسون ويتأهلون للمستقبل.

النائب إدكار طرابلسي، سيُجيب الطلاب، والأهل المهتمين، عن كل هذه الاسئلة وغيرها، في لقاء أونلاين للتوجيه العلميّ والمهنيّ، تحت عنوان: "أي مستقبل أواجه؟ أيّ اختصاص أختار؟" وذلك يوم الثلاثاء ٧ أيلول ٢٠٢١ عند تمام الساعة ٧ مساء، عبر zoom على اللينك: https://us02web.zoom.us/j/84864141505?pwd=d2FhYTNURytYQTBtUmY3N08zMkVodz09#success

يتخلل الندوة عرض لامتحان ذكي للطلاب، يساعدهم على اكتشاف مواهبهم وطاقاتهم وما يناسبها من اختصاصات. اما المتكلمون في الندوة فهم:

د. ادكار طرابلسي: أهميّة التوجيه العلمي واختيار الجامعة المناسبة.

أ. ربيع بعلبكي: كيف أكتشف مواهبي واختصاصي؟

د. دال حتي: أهم الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل.

د. ميلاد السبعلي: الاختصاصات التكنولوجيّة والهندسيّة الجديدة.

د. خليل خوري: حقول التدريب المهني في جامعة CNAM