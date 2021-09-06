عون: اتوقع تأليف الحكومة خلال 48 ساعة

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أبدى النائب سليم عون، في حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان"، "تفاؤله في موضوع تشكيل الحكومة"، وقال:"لبنان على قاب قوسين او أدنى من التأليف"، متوقعا تأليفها "خلال 48 ساعة".

ولفت الى أن "الحكومة التي ستؤلف ستكون مؤلفة من 24 وزيرا بينهم 8 وزراء لرئيس الجمهورية و16 وزيرا للأطراف الباقية"، وشدد على "أن لا عذر لعدم التأليف"، وأشار الى أن "رئيس الجمهورية سهل كل الأمور حتى موضوع الثلث الضامن"، منبها الى أن "عدم التأليف ضمن الساعات المذكورة يعني أن لبنان أصبح في مسار آخر وهو ما لا يريده أحد داخليا ولا خارجيا".

واعتبر ان "كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس، لم يحمل أي جديد، فسلسلة المواقف التصعيدية تقوم بها القوات منذ فترة وقد اعتاد التيار الوطني الحر على الظلم"، واشار الى أن "تركيز القوات منذ سنتين هو على موضوع الانتخابات"، واسف "لاتهام القوات التيار الوطني الحر حصرا"، معتبرا أن "الخطر في ذلك يكمن في تبرئة كل منظومة الفساد".