ميشال عون الظاهرة التي حاول العالم تدميرها مرتين

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كلير كفروني - نعم، ميشال عون هو رئيس جمهورية لبنان ، هذا البلد الصّغير الذي في كلّ مرّة يحاول فيها أن ينتفض؛ يُضاءُ ذلك الضوء الأحمر في وجهه ليُذكّر بالحدود غير المسموح تعدّيها.

نعم، انه ميشال عون فخامة العماد الذي انبثق حاملاً هموم اللبنانيين أجمعين وتسلمّ سدّة رئاسة الجمهورية عام 2016 بعد ان كانت الكأس قد امتلأت فساداً وخراباً ومُفسدين وعملاء.

نعم، جاء ميشال عون فبدأ الفساد يفيض من الكأس التّي ملأها مَن اقتسم الوطن بفيض الغلّات التي "شبّحها ".

نعم، ميشال عون هو مسؤول؛ لكنّه غير مسؤول عن أعمالهم وصفقاتهم، أرونا ما جمعه ميشال عون خلال خمس سنوات من ثروات، نحن بامكاننا أن نريكم معاملهم و اموالهم وقصورهم وشركاتهم ومؤسساتهم وملفاتهم و....

لم يصمت ميشال عون على الفساد كما صوّروه، بالرغم من صلاحياته المحدودة؛ بل كان صوته في كلّ مرّة يخرق نفوس ضمائرنا ويُعطينا الأمل؛ لكنّ اعلامهم لعب بعقول قسم من اهلنا ليُشوّه صورة ميشال عون ويحاول محي كلماته قبل وبعد تبوئه سدّة الرئاسة .

وانتم ايها الشعب، ان كنتم تريدون الاصلاح والتدقيق الجنائي وبناء وطن يختلف عن ما سبق، ميشال عون هو في صفّكم فكونوا في صفّه، هو لم يتغيّر كما "يدكّون" لكم في ابواقهم الاعلامية الرخيصة، ميشال عون ما زال الجنرال الصّادق النظيف وتعرفونه من المؤسسة العسكرية التي تحتلّ مكاناً عظيماً في قلبه وقلوبنا جميعاً.

ميشال عون، ذنبُه انه جاء بعد أن ملأوا الكأس بظلامهم وعتمتهم وسكب نوراً ونادى بالتدقيق الجنائي ؛ فغلغلوا في غرفهم السوداء يُفبركون؛ يتحالفون مع الغرباء ليُحاصَرَ الشعب ويختنق فيثوروا ضدّ الجنرال ميشال عون...

رهانهم خاطئ؛ وهم لا يعرفون جنرالنا الذي جذبتنا اليه اوّلا الانسانية والضمير والايمان والصلابة والنظافة البرّاقة التي أعمتهم فارتعدوا.

ميشال عون لو كان منهم، ما قاموا عليه؛ فلا "مملكة تنقسم على ذاتها" لا سيما اذا كانت من فساد.

أنا من هذا الشعب، راتبي لم يعد يكفيني لأشتري دوائي وأرى طبيبي وأُعلّم اولادي وأدفع فواتير الكهرباء وأقف في طوابير الخبز والغاز والبنزين ، أنتظر ساعة تأتي الكهرباء......

لماذا اذا ادافع عن ميشال عون وميشال عون ربما لا يدري حتى بوجودي؟

ادافع عنه لاني أعرف أنه ليس من سرق اموالنا او هرّبها ليس من عرقل خطط الكهرباء والخطط الاخرى ، واعرف جيدا كما يعرف معظم الشعب ان ميشال عون ليس مسؤولا عن عقود الظلام و تفشي الفساد في كل مكان....

لا يحق لأحد أن يتهم ميشال عون بالفساد و هو الفاسد، هو من يملأ سياراته وقودا ويسحبه ويبيعه في السوق السوداء ؛ هو من يخبّئ الدواء والحليب والمازوت والبنزين والغذاء ؛ ليُحقق ارباحا غير مشروعة و غير محقة ويزيد من وطأة الحصار؛ هو من يرشي ومن يرتشي...

نسمع كثيرا :"نريد ان نعيش ، لم يعد يهمنا سياسة أحد ؛ نريد ان نطعم اولادنا ان نستعيد حياتنا او جزءا منها"

نعم كلنا يريد ذلك؛ لكن هل تتحمل ضمائرنا ويدعنا ايماننا ان نُدين انسانا صالحا، أبى أن يتخلّى عن قسم من الشعب اللبناني ؟

وأخير ، أطمئنكم أن ميشال عون ليس نائما ؛ هو صاح أكثرُ من المسؤولين جميعا ؛ فاذا كان العالم أجمع متحالف ويحارب رجلا نائما، فكيف بالحريّ اذا استيقظ؟ .... كفى استخفافا بعقول اللبنانيين...