living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميشال عون الظاهرة التي حاول العالم تدميرها مرتين

6
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كلير كفروني - نعم، ميشال عون هو رئيس جمهورية لبنان ، هذا البلد الصّغير الذي في كلّ مرّة يحاول فيها أن ينتفض؛ يُضاءُ ذلك الضوء الأحمر في وجهه ليُذكّر بالحدود غير المسموح تعدّيها.
 
نعم، انه ميشال عون فخامة العماد الذي انبثق حاملاً هموم اللبنانيين أجمعين وتسلمّ سدّة رئاسة الجمهورية عام 2016 بعد ان كانت الكأس قد امتلأت فساداً وخراباً ومُفسدين وعملاء.
 
نعم، جاء ميشال عون فبدأ الفساد يفيض من الكأس التّي ملأها مَن  اقتسم الوطن بفيض الغلّات التي "شبّحها ".
 
نعم، ميشال عون هو مسؤول؛ لكنّه غير مسؤول عن أعمالهم  وصفقاتهم، أرونا ما جمعه ميشال عون خلال خمس سنوات من ثروات، نحن بامكاننا أن نريكم معاملهم و اموالهم وقصورهم وشركاتهم ومؤسساتهم وملفاتهم و....
 
لم يصمت ميشال عون على الفساد  كما صوّروه، بالرغم من صلاحياته المحدودة؛ بل كان صوته في كلّ مرّة يخرق نفوس ضمائرنا ويُعطينا الأمل؛ لكنّ اعلامهم  لعب بعقول قسم من اهلنا  ليُشوّه صورة ميشال عون ويحاول محي كلماته  قبل  وبعد  تبوئه سدّة الرئاسة .
 
 
وانتم ايها الشعب، ان كنتم تريدون الاصلاح والتدقيق الجنائي وبناء وطن يختلف عن ما سبق، ميشال عون هو في صفّكم فكونوا في صفّه، هو لم يتغيّر كما "يدكّون" لكم  في ابواقهم الاعلامية الرخيصة، ميشال عون ما زال الجنرال الصّادق النظيف وتعرفونه من المؤسسة العسكرية التي تحتلّ مكاناً عظيماً في قلبه وقلوبنا جميعاً.
 
ميشال عون، ذنبُه انه جاء بعد أن ملأوا الكأس بظلامهم وعتمتهم وسكب نوراً ونادى بالتدقيق الجنائي ؛  فغلغلوا في غرفهم السوداء يُفبركون؛ يتحالفون مع الغرباء ليُحاصَرَ الشعب ويختنق فيثوروا ضدّ الجنرال ميشال عون...
 
رهانهم خاطئ؛ وهم لا يعرفون جنرالنا الذي جذبتنا اليه اوّلا الانسانية والضمير والايمان والصلابة والنظافة البرّاقة التي أعمتهم فارتعدوا.
 
ميشال عون لو كان منهم، ما قاموا عليه؛ فلا  "مملكة تنقسم على ذاتها" لا سيما اذا كانت من فساد.
 
أنا من هذا الشعب، راتبي لم يعد يكفيني لأشتري دوائي وأرى طبيبي وأُعلّم اولادي وأدفع فواتير  الكهرباء وأقف في طوابير الخبز والغاز والبنزين ، أنتظر ساعة تأتي الكهرباء...... 
 
لماذا اذا ادافع عن ميشال عون وميشال عون ربما لا يدري حتى بوجودي؟
 
 ادافع عنه لاني أعرف أنه ليس من سرق اموالنا او هرّبها ليس من عرقل خطط الكهرباء والخطط الاخرى ، واعرف جيدا كما يعرف معظم الشعب  ان ميشال عون ليس مسؤولا عن عقود الظلام و تفشي الفساد في كل مكان.... 
 
لا يحق لأحد أن يتهم ميشال عون بالفساد و هو الفاسد، هو من يملأ سياراته وقودا ويسحبه ويبيعه في السوق السوداء ؛ هو من يخبّئ الدواء والحليب  والمازوت والبنزين والغذاء  ؛ ليُحقق ارباحا غير مشروعة و غير محقة ويزيد من وطأة الحصار؛ هو من يرشي ومن يرتشي...
 
نسمع كثيرا :"نريد ان نعيش ، لم يعد يهمنا سياسة أحد ؛ نريد ان نطعم اولادنا ان نستعيد حياتنا او جزءا منها"
 نعم كلنا يريد ذلك؛ لكن هل تتحمل ضمائرنا ويدعنا ايماننا ان نُدين انسانا صالحا، أبى أن يتخلّى عن قسم من الشعب اللبناني ؟
 
وأخير ، أطمئنكم أن ميشال عون ليس نائما ؛ هو صاح أكثرُ من المسؤولين جميعا ؛ فاذا كان العالم أجمع متحالف ويحارب رجلا نائما،  فكيف بالحريّ اذا استيقظ؟ .... كفى استخفافا بعقول اللبنانيين...
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout