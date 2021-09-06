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إنقاذ طفل لبناني بعد 3 أيام على اختفائه!

6
SEPTEMBER
2021
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عثرت الشرطة في ولاية نيوساوث على الطفل اللبناني انطوني الفلك البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعد ثلاثة ايام على اختفائه في مزرعة عائلته الشاسعة. ونقل الطفل الى المستشفى لاجراء فحوص شاملة حيث اصيب بكدمات وخدوش.


ولم تصدر الشرطة بيانا حتى الساعة حول الحادثة التي شغلت الجالية اللبنانية والمجتمع الاوسترالي، وقالت إن الطفل "لم يتم تقييمه بعد من قبل المسعفين في نيو ساوث ويلز".


وشارك العشرات من أبناء الجالية اللبنانية في عمليات البحث عن أنطوني المصاب بالتوحد على مدار الأيام الثلاثة الماضية الى جانب الشرطة والاسعاف وطائرات الهليكوبتر.

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