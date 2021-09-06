"أي مستقبل أواجه؟ أيّ اختصاص أختار؟".. لقاء أونلاين مع النائب الدكتور ادكار طرابلسي

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دعا النائب الدكتور ادكار طرابلسي الأهل والطلاب الثانويّين للقاء أونلاين للتوجيه العلميّ والمهنيّ غداً الثلاثاء ٧ أيلول ٢٠٢١ عند تمام الساعة ٧ مساء.
المتكلّمون:
د. ادكار طرابلسي: أهميّة التوجيه العلمي واختيار الجامعة المناسبة.
أ. ربيع بعلبكي: كيف أكتشف مواهبي واختصاصي؟
د. دال حتي: أهم الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل.
د. ميلاد السبعلي: الاختصاصات التكنولوجيّة والهندسيّة الجديدة.
د. خليل خوري: حقول التدريب المهني في جامعة CNAM
اللينك:https://us02web.zoom.us/j/84864141505?pwd=d2FhYTNURytYQTBtUmY3N08zMkVodz09