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عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 أيلول 2021

6
SEPTEMBER
2021
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الأخبار: المدارس الخاصة: الإنقاذ على حساب الأهل

العلاقة مع سوريا لا تمرّ بأميركا: الحكومة أمام الفرصة الأخيرة؟
المصارف تسرق ليرات المودعين والموظفين... لتشتري بها الدولارات

 

 

الديار: الأمن الغذائي مُقابل الإحتياطي الإلزامي... مُعادلة أرستها قوى الأمر الواقع
تقرير الإسكوا : أكثر من ثلاثة أرباع الشعب اللبناني أصبح في حالة عوز
استجرار الطاقة من الأردن بالأرقام... هذا ما يُمكن أن يحصل عليه لبنان

 

 


نداء الوطن: فلول العهد" تستجير الأسد... واجتماعات الأردن "تستجرّ" الغاز
جعجع يدكّ "البرتقالي والأصفر": كما تقترعون يولّى عليكم!

 

 

 

النهار: لا 24 ولا 14 … وإلى ذروة التأزم

 

 

 

البناء: يومان للعلاقات اللبنانية السورية: وفدان وزاري وسياسي روحي شعبي يزوران دمشق / الأسد لوفد الموحدين: الانفتاح الوطني والقومي يحمي الأقليات وليس الانغلاق… ومع لبنان بكلّ ما نقدر / مصدر سوري لـ «البناء»: هذا هو مفهوم الرئيس الأسد للعروبة… وما بيننا قدر فلم لا يكون خياراً؟ /

 

 

 

اللواء: ترقب اختراق حكومي غداً.. وطهران تدعو الأليزيه للتدخل!

إقفال وحداد وطني على رحيل قبلان.. واجتماع وزاري رباعي الأربعاء في عمّان

 

 

 

الجمهورية: دفع فرنسي إيراني للتأليف

 

 

 

the daily star: Mikati might propose small salvation govt: source

 

 

 

l'orient le jour: Geagea : Pas de salut possible avec le duo Hezbollah-CPL

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