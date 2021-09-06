أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 أيلول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفت دبلوماسي أوروبي إلى كلام وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف حول الصراع بين طالبان ومعارضة جماعة النظام السابق، الذي رسم معادلة دعوة المعارضة لقبول تسوية حكومية بشروط منخفضة يشكل رفضها مبرّراً لطالبان للحسم العسكري، وما يعنيه إقفال حدود طاجكستان أمام المعارضة…

خفايا

قال مرجع سياسي على صلة بالمسار الحكومي إنّ اتصالات دبلوماسية غربية جرت مع المعنيين بملف التأليف تحمل رسائل عواصم دول كبرى بضرورة العمل لتذليل ما تبقى من عقد أمام ولادة الحكومة مستغربة ما تمّ تسريبه عن مفهوم جديد للحكومة يعيد المسار الى نقطة الصفر



نداء الوطن: خفايا

غابت عظة البطريرك الراعي أمس الأحد بسبب مغادرته لبنان الى هنغاريا للمشاركة في مؤتمر القربان المقدس وستستمر الزيارة لأسبوع وسيلتقي الراعي بمسؤولين "رفيعي المستوى" على هامش هذا المؤتمر.

يشكو اساتذة الجامعة اللبنانية من عرقلة وانتقائية وتأخر وزارة التربية في التصديق على قرارات مجلس الجامعة، مما يعطل استحصالهم على الافادات والوثائق اللازمة للاشراف العلمي في الجامعات الخاصة على نحو يفاقم ازمتهم المعيشية.

لوحظ ان الاشكالات الامنية في الجنوب اللبناني قد توقفت بعد الرسالة الحاسمة التي وجهها رئيس المجلس النيابي في المجلس المركزي لـ"حركة امل" الى بعض المتفلتين والطارئين على الحركة.



اللواء: أسرار

همس

إنتقد قطب رسمي بارز التباطؤ في الإستفادة من الأجواء الإيجابية لمحادثات الوفد الأميركي، وأبدى خشيته من تضييع فرصة «التسهيلات» التي أعلنها رئيس الوفد قبل مغادرته بيروت!



غمز

لم تفلح المساعي التي بُذلت على أكثر من صعيد لإصلاح ذات البيْن بين شخصية وزارية بارزة ومدير عام وزارة حساسة بسبب محاولات تطويق صلاحيات الثاني!



لغز

أكد زوار مرجع كبير نيّة إجراء تشكيلات شاملة وإعفاء بعض كبار الموظفين من مسؤولياتهم خلال السنة الأخيرة من ولاية العهد الحالي!