الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة

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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة تضمنت الآتي:



- "ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 6 / 9 / 2021 ولغاية 10 / 9 / 2021 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وفي مجمع الحريري - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية."



- "بتاريخ 3 /9 /2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: الضهيرة، عمرا، حولا، طير حرفا ويارون ـ الجنوب."



- "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 1 / 9 / 2021 ولغاية 30 / 9 / 2021 ما بين الساعة 7.00 حتى الساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: السمرلاند - الجناح، الكرنتينا، العاقورة - أفقا - اللقلوق، بولونيا،الشواكير - المنشآت، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية."



- "ستقوم وحدة من الجيش إعتبارا من 29 / 8 / 2021 ولغاية 6 / 9 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بالهاون."



- "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 30 / 8 / 2021 ولغاية 11 / 9 / 2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري ـ كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية."