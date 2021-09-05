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سنكري وجهت كتابا للجنة الحد من مخاطر الكوارث والأزمات لتلافي الحرائق في أسواق طرابلس القديمة

5
SEPTEMBER
2021
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 وجهت عضو لجنة الحد من مخاطر الكوارث والأزمات في محافظة الشمال رشا سنكري كتابا الى اللجنة دعت فيه الى إجراء مسح ميداني لعدد المحلات في السوق العريض الاثري وتنظيم ورش أعمال تدريبية لأصحاب المحلات والعاملين لديهم بهدف توعيتهم على كيفية الإستجابة لكل أنواع المخاطر والحد منها. وذلك اثر الحريق الذي اندلع اليوم في السوق. ومما جاء في الكتاب أن "الحريق المحدود الذي اندلع في السوق العريض وقد تم إخماده من قبل فوج إطفاء طرابلس، أطلق جرس إنذار.. فكما تعلمون ان منطقة الأسواق الداخلية في طرابلس تمتاز بتداخل الأسواق التجارية مع الأماكن الأثرية والأماكن السكنية، وهذا التداخل خطر جدا، في حال وقع أي طارئ يهدد السلامة العامة في داخلها، كما حصل اليوم من حرق لمحل تجاري".

وأضافت: "حفاظا على السلامة العامة في هذه المنطقة، أقترح بداية إجراء مسح ميداني لعدد المحلات فيها وعدد الشقق السكنية وعدد سكانها حاليا. ثم في ما بعد العمل على تنظيم ورش أعمال تدريبية لأصحاب المحلات والعاملين لديهم، بهدف توعيتهم على كيفية الإستجابة لجميع أنواع المخاطر والحد منها وتدريبهم على الإسعافات الأولية مع التشديد على إقتناء طفايات في المحلات والمنازل... وأخذ هذه المنطقة المكتظة في طرابلس، نموذجا للعمل التوعوي المجتمعي للحد من مخاطر الكوارث والأزمات"، طالبة "وضع هذا الإقتراح لأهميته على جدول البحث في أول إجتماع للجنة".

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