لايقاف مسلسل تبخّر الودائع ب ١٥٪؜ من قيمتها.. كنعان : أؤيد الصعود بسعر الصرف تدريجياً ولحسم القرار قبل نهاية الشهر

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كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن التواصل استؤنف على صعيد المشاورات الحكومية وسيؤدي الى استئناف الاجتماعات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة للوصول الى خواتيم المسار الذي طال وينتظر اللبنانيون ختامه، لافتا الى أن "العقد غير مستعصية على الحلّ".

وعن جلسات لجنة المال قال كنعان في حديث الى برنامج "وهلق شو" من تلفزيون الجديد " ان تعديل التعميم ١٥١ وال ٣٩٠٠ يعود لمصرف لبنان أمّا لجنة المال ففتحت باب النقاش لأنه لا يجوز أن يستمر المودع اللبناني في الحصول على ١٥٪ من ودائعه فقط".

واشار كنعان الى ان "بديل ال ٣٩٠٠ سيتحدد بموجب الدراسات العلمية التي طلبناها من مصرف لبنان ورأي وزارة المال والحسم مفروض قبل نهاية أيلول موعد انتهاء العمل بالتعميم ١٥١ لايقاف مسلسل تبخّر الودائع، وأؤيد الصعود بسعر الصرف تدريجياً".

ولفت الى أن " وزير المال مع تعديل سعر ال ٣٩٠٠ لسحوبات المودعين والاجتماعات ستتوالى في لجنة المال مع الوزارة ومصرف لبنان وجمعية المصارف لاتخاذ القرار المناسب قبل نهاية الشهر"، مطمئناً الى أن "قروض الاسكان والتعليم والسيارات وسائر قروض التجزئة ستبقى على حالها والتعديل مرتبط فقط بالسحب على السعر البديل عن ال ٣٩٠٠ ".