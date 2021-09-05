ماذا جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري؟

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 19 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.



وجاء في التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 260

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8

- عدد حالات شفاء المرضى lالمتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1304

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19

- حالات وفاة: 2





وأشار الى أن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 رقم الواتساب 70056182".