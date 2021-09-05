ادارة منشآت نفط طرابلس أوفدت طاقما فنيا لاصلاح الاعطال على أحد انابيب النفط في خراج ببنين العبدة

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تجاوبت ادارة منشآت نفط طرابلس بسرعة، وأوفدت طاقما فنيا، باشر العمل على اصلاح الاعطال التي طرأت على أحد الانابيب الناقلة للنفط في خراج بلدة ببنين- العبدة، لمعالجة تسرب المواد النفطية المتسربة منه، بفعل الاهتراء نتيجة قدم هذه الانابيب التي توقف العمل فيها منذ بدء الاحداث اللبنانية، وهي لا تزال مملوءة بالنفط العراقي منذ ذلك الحين، الذي كان يضخ باتجاه مصفاة طرابلس لتكريره.

هذا وقد تم استحداث حفرة عميقة لتجميع الكميات الكبيرة من النفط المتسربة، ليتم شفطها الى صهاريج خاصة ومن ثم نقلها الى خزانات منشآت نفط طرابلس. على أن تبدأ عملية سد الثقوب التي تعتري هذه الانابيب المتقادمة، والتي تم مدها بين كركوك العراق وطرابلس العام 1935.

هذا ويواكب هذه الاعمال فريق من عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين- العبدة تحوطا لاي طارئ.