هيئة التنسيق النقابية: تأجيل الاعتصام الى 8 أيلول بسبب الحداد الوطني

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أعلنت هيئة التنسيق النقابية، في بيان، تأجيل الاعتصام المزمع تنفيذه يوم الثلاثاء 7 أيلول الى الأربعاء 8 أيلول بتمام الساعة 11 صباحا امام وزارة التربية والتعليم العالي، بسبب الحداد الوطني.

وجددت دعوتها "لكل الزميلات والزملاء مدراء الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس والمعاهد المهنية وكل المعلمين والاساتذة للمشاركة بكثافة بالاعتصام يوم الاربعاء وعدم التوجه للمدارس والمعاهد والثانويات، فالقرار النقابي واضح ولا نخشى المحاسبة في سبيل الحفاظ على حقوقنا، ولتكن وجهتنا وزارة التربية عل صوتنا يصل الى مسامع المسؤولين وتستيقظ ضمائرهم".

كما نعت هيئة التنسيق النقابية العلامة الإمام الشيخ عبد الامير قبلان، معتبرة أن "برحيله خسر لبنان قامة وطنية وقيادية وروحية وعالما جليلا وعلامة معتدلا نذر حياته لخدمة الناس والوطن، وتميز بالدعوة إلى التلاقي والحوار والعيش المشترك"، وتقدمت بأحر التعازي من اللبنانيين عموما وأهل الفقيد والمجلس الإسلامي الشيعي خصوصا.