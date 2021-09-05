living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التيار يصدم خصومه

5
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 لم تحل بردا وسلاما على مناصري القوات اللبنانية وبعض المجموعات المموَّلة خارجيا، الصور واللقطات التلفزيونية التي أظهرت الحشد الكبير الذي انتظم في المخيم الصيفي الذي اقامه قطاع الشباب في التيار الوطني الحر يومي الجمعة والسبت.

واكثر ما سبب الصدمة للمراهنين على تراجع التيار شعبياً هو انه لم يقم بجهد استثنائي كما لم يقم بتسويق المخيم اعلاميا واعلانيا، على عكس ما فعلوه هم في محاولتهم استغلال ذكرى الرابع من آب.
فكما صار معروفاً ان منظمي ذكرى الرابع من آب تلقوا تمويلاً ضخماً ودعماً اعلانياً هائلاً على كل المحطات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الطرقية، ووعدوا مموليهم بحشدٍ غفير من مئات الالآف قادر على اعادة خلط الاوراق في الشارع والضغط لاستقالة الرئيس ميشال عون، مما دفع رعاتهم الخارجيين بعد فشلهم في حشد ما لا يتجاوز بضعة الآف (اقل من ١٠ آلاف وفق تقديرات الاجهزة الامنية) الى تأنيبهم بقسوة واتهامهم بالكذب والانفصال عن الواقع، كما عمدت احدى الجهات الى وقف تمويل مشاريع اعلامية ومنصات اخبارية كان بدأ العمل بها ووقعت عقود ايجارات وتوظيف وستوديوهات وصرف عليها مبالغ طائلة.

اما الصدمة الاكبر فكانت للقوات اللبنانية التي سبق ووعدت جمهورها بتحركات ضخمة في الشارع ابتداءً من الاسبوع الاخير من تموز الماضي. وذهبت هذه الوعود ادراج الرياح نتيجة الفشل الذريع في استقطاب الناس.
فالتحرك القواتي في ساحة الجديدة يوم ٩ آب جذب اقل من خمسين شخصاً. اما خلال إحياء القوات منفردةً ذكرى شهداء المرفأ في ٢ آب الماضي فلم تستطع القوات على الرغم من استثمارها المفرط للدماء ان تجمع سوى بضع مئات.
وكانت الطامة الكبرى يوم الرابع من آب حيث رفعت القوات مستوى تعبئتها الى الحد الاقصى واستقدمت الباصات من مختلف المناطق وخاصةً من الشمال، فكانت النتيجة فشلا ذريعا يعرّي دعاية القوات بتحولها القوة المسيحية الاولى مما دفع بالقواتيين الى افتعال المشاكل يمينا ويساراً للتغطية على هزالة حشدهم.

في المقابل، وتأكيداً للدراسات والاحصاءات التي توصلت الى نقض التسويق الكاذب لتراجع هائل في حضور التيار الوطني الحر تحت وطأة الحرب المعلنة عليه داخليا وخارجيا، يثبت التياريون في كل مرة ان عزيمتهم لا تلين وحماستهم لا تتأثر رغم كل انواع حروب الجيل الرابع التي تخاض ضدهم.
وبشكل يفاجئ حتى قيادة التيار قبل خصومه، يتوافد العونيون بكثافة تفوق المتوقع عند كل مفصل.
من مظاهرة الوفاء في بعبدا الى مظاهرات المرفأ والعدلية والتحمع العفوي في بعبدا بعد كلمة الرئيس عون في ١٧ آذار الماضي، وصولا الى اليومين الاخيرين حيث حشد قطاع الشباب بشكل فاق التوقعات الاف الشباب من اعمارٍ صغيرة، ليثبت مرة جديدة ان التياريين مثقّفون سياسياً وواعون الى اقصى الحدود، وان كل الشائعات والاغتيال المعنوي والتضليل والشتم والتنمّر اتت نتيجتها عكس تمنيات المموّلين، فضعضعت احزاب المنظومة العميقة واستنزفت مجموعات السفارات، بينما دفعت بالتيار الى لملمة صفوفه وشدّ عصبه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout