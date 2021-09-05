التيار يصدم خصومه

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لم تحل بردا وسلاما على مناصري القوات اللبنانية وبعض المجموعات المموَّلة خارجيا، الصور واللقطات التلفزيونية التي أظهرت الحشد الكبير الذي انتظم في المخيم الصيفي الذي اقامه قطاع الشباب في التيار الوطني الحر يومي الجمعة والسبت.

واكثر ما سبب الصدمة للمراهنين على تراجع التيار شعبياً هو انه لم يقم بجهد استثنائي كما لم يقم بتسويق المخيم اعلاميا واعلانيا، على عكس ما فعلوه هم في محاولتهم استغلال ذكرى الرابع من آب.

فكما صار معروفاً ان منظمي ذكرى الرابع من آب تلقوا تمويلاً ضخماً ودعماً اعلانياً هائلاً على كل المحطات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الطرقية، ووعدوا مموليهم بحشدٍ غفير من مئات الالآف قادر على اعادة خلط الاوراق في الشارع والضغط لاستقالة الرئيس ميشال عون، مما دفع رعاتهم الخارجيين بعد فشلهم في حشد ما لا يتجاوز بضعة الآف (اقل من ١٠ آلاف وفق تقديرات الاجهزة الامنية) الى تأنيبهم بقسوة واتهامهم بالكذب والانفصال عن الواقع، كما عمدت احدى الجهات الى وقف تمويل مشاريع اعلامية ومنصات اخبارية كان بدأ العمل بها ووقعت عقود ايجارات وتوظيف وستوديوهات وصرف عليها مبالغ طائلة.

اما الصدمة الاكبر فكانت للقوات اللبنانية التي سبق ووعدت جمهورها بتحركات ضخمة في الشارع ابتداءً من الاسبوع الاخير من تموز الماضي. وذهبت هذه الوعود ادراج الرياح نتيجة الفشل الذريع في استقطاب الناس.

فالتحرك القواتي في ساحة الجديدة يوم ٩ آب جذب اقل من خمسين شخصاً. اما خلال إحياء القوات منفردةً ذكرى شهداء المرفأ في ٢ آب الماضي فلم تستطع القوات على الرغم من استثمارها المفرط للدماء ان تجمع سوى بضع مئات.

وكانت الطامة الكبرى يوم الرابع من آب حيث رفعت القوات مستوى تعبئتها الى الحد الاقصى واستقدمت الباصات من مختلف المناطق وخاصةً من الشمال، فكانت النتيجة فشلا ذريعا يعرّي دعاية القوات بتحولها القوة المسيحية الاولى مما دفع بالقواتيين الى افتعال المشاكل يمينا ويساراً للتغطية على هزالة حشدهم.

في المقابل، وتأكيداً للدراسات والاحصاءات التي توصلت الى نقض التسويق الكاذب لتراجع هائل في حضور التيار الوطني الحر تحت وطأة الحرب المعلنة عليه داخليا وخارجيا، يثبت التياريون في كل مرة ان عزيمتهم لا تلين وحماستهم لا تتأثر رغم كل انواع حروب الجيل الرابع التي تخاض ضدهم.

وبشكل يفاجئ حتى قيادة التيار قبل خصومه، يتوافد العونيون بكثافة تفوق المتوقع عند كل مفصل.

من مظاهرة الوفاء في بعبدا الى مظاهرات المرفأ والعدلية والتحمع العفوي في بعبدا بعد كلمة الرئيس عون في ١٧ آذار الماضي، وصولا الى اليومين الاخيرين حيث حشد قطاع الشباب بشكل فاق التوقعات الاف الشباب من اعمارٍ صغيرة، ليثبت مرة جديدة ان التياريين مثقّفون سياسياً وواعون الى اقصى الحدود، وان كل الشائعات والاغتيال المعنوي والتضليل والشتم والتنمّر اتت نتيجتها عكس تمنيات المموّلين، فضعضعت احزاب المنظومة العميقة واستنزفت مجموعات السفارات، بينما دفعت بالتيار الى لملمة صفوفه وشدّ عصبه.