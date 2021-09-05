الأسد مستقبلاً وفداً من القيادات الدرزية اللبنانية: سوريا ستسهّل كل ما يخدم الأشقاء اللبنانيين

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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفداً من القيادات الدرزية اللبنانية ضمّ شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نصرالدين الغريب ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال إرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ونائب رئيس حركة النضال العربي طارق الداوود على رأس وفد درزي كبير.

وأكّد الرئيس الأسد خلال اللقاء على أهمية وحدة الطائفة العربية الدرزية بكل مكوناتها، مشيداً بموقفها التاريخي والحالي ومؤكداً على العلاقة اللبنانية –السورية وضرورة انتقالها مما كانت عليه الى علاقة مؤسسات وعلاقة مصالح مشتركة قائلاً: إن سوريا ستسهّل كل ما يخدم الأشقاء اللبنانيين طارحاً فكرة إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة على صعيد الطاقة البديلة واستعداد سوريا لوضع بعض أراضيها الشاسعة في خدمة مشاريع مشتركة ومشاريع إنتاجية.