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‏إليكم طقس الأيام المقبلة...

5
SEPTEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل الضباب على المرتفعات يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على المرتفعات الشمالية .
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط . (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهرايلول بين 24 و 32 )
 
الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
 
الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل الضباب على المرتفعات يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات الشمالية. الثلاثاء: غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى33 درجة، على الجبال من 13 الى27 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
 
- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب في الفترة المسائية .
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 65 % .
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29 درجة.
 
- الضغط الجوي: يعادل: 758 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 06,14. ساعة غروب الشمس: 18,59.
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