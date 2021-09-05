بو غنطوس: قامة جديدة تغادرنا ونحن احوج ما نكون لحكمتها وتبصرها‎‎

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نعى ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت UCEE المستشار في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدكتور نبيل بو غنطوس، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، قائلا اننا برحيل الامام فبلان نفتقد اليوم، قامة، نحن اشد ما نكون الى حكمتها وتبصرها في المشاركة بمعالجة مشاكل الوطن والمصاعب التي يمر فيها.

وقال، عرفنا الراحل الكبير رمزا للتعايش وداعية للوحدة الوطنية، وانسانا سطر خلال مسيرته على هذه الفانية، اافعالا ومواقف تخلد ذكراه في قلوب محبيه، وبهذا تكون خسارته خسارة لبنانية عامة.

وختم بو غنطوس، نتقدم للمناسبة بالعزاء والمواساة من أبناء الراحل الكبير ، ومن المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، ومن أبناء الطائفة الشيعية الكرام وسائر اللبنانيين، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.