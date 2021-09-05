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الرئيس عون ينعي رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى :نفتقد داعية وئام وتضامن ووحدة ومناضلا في ارساء اسس عيش مشترك قائم على قيم التلاقي والاصالة الوطنية والتسامح

5
SEPTEMBER
2021
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نعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الامام الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي ما عرفناه الا داعية وئام وتضامن ووحدة، وهو الذي أمضى حياته مناديا ومناضلا في سبيل ارساء أسس عيش مشترك قائم على قيم الاصالة الوطنية والتسامح، فاكتسب عند اللبنانيين احتراما لشخصه وتأييدا لدوره، فما افتقدوه يوما الا وكان السباق في تأكيد وحدة الصف والترفع عن الصغائر وبناء جسور التلاقي.

لقد تظلل الراحل الكبير بصاحب السماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، وكان نائبا للمغفور له أية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين، فاكمل بالوهج عينه الخط الذي كرساه في حمل لواء المستضعفين ليكون منهم وبهم ولأجلهم أسمى العطاء الوطني، بالحق والمساواة والفضائل. واليوم إذ ينتقل إلى جوار الباري، نشعر جميعا الحاجة إلى استلهام ارثه الكبير للسير بلبنان وشعبه إلى بر الأمان، في هذه المرحلة البالغة الدقة، فنواجه معا التحديات، بما وطده في نفوس من عرفه وتتلمذ على يديه ونهل من سعة علمه، من نموذج بذل وجهد وتضحيات، حتى الرمق الاخير.

اننا إذ نتقدم باحر التعازي من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومن دولة الرئيس نبيه بري ومن افراد عائلة الفقيد لاسيما نجله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، كما ومن أبناء الطائفة الشيعية العزيزة وجميع اللبنانيين ، نشاطرهم الألم لغيابه، سائلين القدير أن يتغمده بوافر رحمته، هو الحاضن كل بدء واليه المنتهى.

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