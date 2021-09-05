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نصري خوري: تكتسب بعداً سياسياً والعمل جارٍ لخطوات لاحقة جرى الاشتغال عليها … سورية توافق على طلب لبنان المساعدة بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية

5
SEPTEMBER
2021
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الوطن السورية: وافقت سورية على طلب الجانب اللبناني المساعدة بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها، وأكدت استعدادها لتلبية ذلك.

 

وجاءت موافقة دمشق خلال جلسة محادثات مشتركة عقدت بين الجانبين في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، وترأسها عن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، وعن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.


ووصل الوفد اللبناني إلى دمشق عبر معبر جديدة يابوس، في زيارة رسمية هي الأولى لوفد رسمي لبناني منذ عشر سنوات، واستقبلهم وزير الخارجية والمغتربين في المعبر.


وجاء في بيان مشترك للجانبين السوري واللبناني، تلاه أمام الصحفيين نصري خوري: إن «الجانبين ناقشا الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلدان، وخاصة في مجالي الكهرباء والغاز، وطلب الجانب اللبناني إمكانية مساعدة سورية لـلبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية»، وأضاف: «رحّب الجانب السوري بالطلب، وأكد استعداد سورية لتلبية ذلك».


وأكد البيان المشترك أن الجانبين اتفقا على متابعة الإجراءات الفنية التفصيلية من خلال فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كل من البلدين.


وفي تصريح لـ«الوطن»، اعتبر خوري، أن هذه الخطوة اللبنانية في هذه المرحلة، تكتسب بعداً سياسياً، وأضاف: «نأمل أن تكون خطوة أولى باتجاه تفعيل العلاقات بين لبنان وسورية، وأن يليها مجموعة خطوات إضافية على أكثر من صعيد».


وشدّد على أن لكلا البلدين سورية ولبنان مصلحة مشتركة في تفعيل العلاقات بينهما، في ظل الظروف الاقتصادية حالياً ولاسيما التي يمر بها لبنان والتي تعاني منها سورية، نتيجة الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري من الولايات المتحدة وتحولت بالوقت نفسه إلى حصار على لبنان.
وكشف، أن العمل جارٍ لخطوات لاحقة جرى الاشتغال عليها سابقاً، لما فيه مصلحة البلدين، مشدداً على أن استئناف هذه الخطوات متوقف على مدى تجاوب الجانب اللبناني لأن سورية جاهزة لتقديم المساعدة والتجاوب مع الخطوات التي تؤدي لتطوير العلاقات، علماً أن الكثير من المجالات لم يتوقف التنسيق فيها، لكن نطمح لأكثر من ذلك، متمنياً أن تكون كل الأطراف اللبنانية مدركة لأهمية الإقدام على مثل هذه الخطوات.

الوطن السورية
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