عناوين الصحف ليوم الأحد 5 أيلول 2021

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النهار: زيارة دمشق ملتبسة وترقب لتحرك ميقاتي وطرحه



الديار: حزب الله ينجح بكسر الحصار الاميركي ولبنان يستعيد علاقته بسوريا رسميا

طرح حكومة الاقطاب لتمرير الوقت حتى رفع الدعم

انفراج اقليمي...ايران تصف المفاوضات مع السعودية بـ»الايجابية»





الأنباء الكويتية: دمشق وافقت على طلب لبنان السماح بعبور الغاز المصري والكهرباء الأردنية

معلومات عن حكومة أقطاب من 14 وزيراً ومصادر تعتبرها مدخلاً لاعتذار ميقاتي





الشرق الأوسط: ميقاتي يصطدم بالعقبات التي اضطرت الحريري للاعتذار

رئيس الحكومة المكلّف يدرس حالياً خياراته... ووساطة اللواء إبراهيم في «إجازة»

الوطن السورية: بحث مع أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تطورات الأوضاع على الساحتين السورية والفلسطينية … الرئيس الأسد: الشعب السوري قادرٌ على تجاوز المرحلة وصولاً إلى الانتصار الناجز