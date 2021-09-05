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عناوين الصحف ليوم الأحد 5 أيلول 2021

5
SEPTEMBER
2021
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النهار: زيارة دمشق ملتبسة وترقب لتحرك ميقاتي وطرحه

 

 

 


الديار: حزب الله ينجح بكسر الحصار الاميركي ولبنان يستعيد علاقته بسوريا رسميا
طرح حكومة الاقطاب لتمرير الوقت حتى رفع الدعم
انفراج اقليمي...ايران تصف المفاوضات مع السعودية بـ»الايجابية»

 

 



الأنباء الكويتية: دمشق وافقت على طلب لبنان السماح بعبور الغاز المصري والكهرباء الأردنية
معلومات عن حكومة أقطاب من 14 وزيراً ومصادر تعتبرها مدخلاً لاعتذار ميقاتي

 

 



الشرق الأوسط: ميقاتي يصطدم بالعقبات التي اضطرت الحريري للاعتذار
رئيس الحكومة المكلّف يدرس حالياً خياراته... ووساطة اللواء إبراهيم في «إجازة»

 

 

 

الوطن السورية: بحث مع أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تطورات الأوضاع على الساحتين السورية والفلسطينية … الرئيس الأسد: الشعب السوري قادرٌ على تجاوز المرحلة وصولاً إلى الانتصار الناجز

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