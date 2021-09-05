الأنباء الكويتية: ميقاتي يطرح تشكيل «حكومة أقطاب»... وإلا سيقلب الطاولة على الجميع

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بعض ما جاء مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

طرح جديد يجري تداوله في بيروت، يتمثل باقتراح قيد الدرس لدى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، يتناول تشكيل «حكومة أقطاب» من 14 وزيرا، على أمل أن ينجح الأصلاء، "حيث أخفق الوكلاء من مستشارين ومحاسيب، غصت بهم الحكومات اللبنانية المتتالية"، برأي الكاتب.

هذا الطرح قوبل باهتمام سياسي، تبعاً لنشره في جريدة «النهار» البيروتية، وقد أوردت الصحيفة أسماء الوزراء الأقطاب وهم: نجيب ميقاتي، تمام سلام، بهية الحريري، سليمان فرنجية، إبراهيم كنعان، جورج عدوان، ياسين جابر، محمد فنيش، جهاد مرتضى، وليد جنبلاط، آغوب بقرادونيان، فريد مكاري، إلياس المر وغسان سلامة.

وفي معلومات الصحيفة أن ميقاتي يتجه إلى طرح هذه التشكيلة قريبا، وانه في حال رفضها من قبل الرئيس عون فإن ميقاتي "سيقلب الطاولة بوجه الجميع".