الديار: ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة...

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حكوميا، انشغلت الساحة اللبنانية يوم امس بالطرح الذي تم التداول به اعلاميا عن حكومة اقطاب يعمل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على انجازه.

ورجحت مصادر سياسية مطلعة على عملية التشكيل لـ»الديار» ان يكون الهدف من تسريب هكذا خبر «الهاء الرأي العام اللبناني لانه بات واضحا ان ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة خلال الايام المقبلة، وهو ينتظر ان يتم رفع الدعم كليا نهاية ايلول كي لا يتم تحميله وحكومته مسؤولية قرار مماثل سيكون له لا شك ارتدادات وتداعيات كبيرة».

وقالت المصادر:»كما ان ميقاتي ينتظر وصول باخرة المازوت الايرانية ليرى كيف سيتعامل الاميركيون والرأي العام العالمي مع الموضوع ليبني بعدها على الشيء مقتضاه…وفي هذا الوقت يحاول ميقاتي ومن خلفه رؤساء الحكومات السابقين تحميل الرئيس عون مسؤولية التأخير بالتشكيل لتجنب تحمل المسؤوليات شعبيا في زمن الانهيار الكبير».