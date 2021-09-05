الديار: "الحزب" ينجح بكسر الحصار... ولبنان يستعيد علاقته بسوريا

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في تطورات كبيرة ومتسارعة على خط لبنان- سوريا كما على خط كسر الحصار المفروض على اللبنانيين، سجل يوم أمس استعادة العلاقات اللبنانية- السورية رسميا بعد نحو ١٠ سنوات على انقطاعها. ولسخرية القدر ان من ضغط على لبنان لقطع العلاقات وبقي يهدده بالعقوبات، هو نفسه من فرش له السجاد الاحمر للتوجه الى دمشق.

اذ زار وفد لبناني رسمي ورفيع يوم امس سوريا لبحث ملف استجرار الغاز المصري من الاردن عبر الاراضي السورية، وهو ما كانت الولايات المتحدة الاميركية اول من اعلنت عنه بعد ان وجدت نفسها مضطرة لخطوة مماثلة هي غير راغبة بها، فقط كي تحتوي قرار طهران وحزب الله مد لبنان بالمحروقات الايرانية.



واعتبرت مصادر قريبة من حzزب الله ان «ما يحصل غير مسبوق على كل المستويات ويشكل انتصارا كبيرا لمحور المقاwمة الذي نجح نجاحا مدويا بكسر الحصار المفروض على لبنان منذ سنوات»، لافتة في تصريح لـ»الديار» الى ان «طموحات وخطط واشنطن سقطت وعلى رأسها ما يعرف بـ»خطة بومبيو» التي كانت تلحظ في مرحلتها الاخيرة بعد احكام الحصار وانجاز الفراغ السياسي بجر البلد الى انفجار امني، كنا كلبنانيين متيقظين تماما لتجنبه، وها نحن نقوم بهجوم عكسي لاسقاط الخطة وفك الحصار».