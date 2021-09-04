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باسيل أمام شباب التيار: من يريد ان يحرمنا من حكومة فليذهب الى انتخابات.. ولن نقف متفرجين

4
SEPTEMBER
2021
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أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه "ان شاء الله قريبا تكون لنا حكومة ومن يريد ان يحرمنا من حكومة فليذهب الى انتخابات، ونحن لن نقبل ابقاءنا سنة اخرى بلا حكومة ولن نقف متفرجين."

وفي كلمة له أمام شباب التيار الوطني الحر، توجّه باسيل بالقول:

 "نحن الجيل الذي مر بأيام صعبة ولكن بكل فخر جاء اليوم الذي وقفنا وقلنا فيه اننا الجيل الذي حرر لبنان من الاحتلال والوصاية وانتم مهما تعرضتم لمصاعب سيأتي اليوم الذي تقفون وتقولون فيه نحن جيل عون الذي حرر لبنان من الفساد، المهم الصمود وان نعرف اننا اولاد الحقيقة والحق ونحن نفتخر بكل مسيرتنا ولا يمكن لأحد ان يضعنا في موقع الاتهام. 

لا تخجلوا بأي موقف اذا كان هو الحقيقة فالكذبة مهما تكررت لا تصبح حقيقة وانتم تعانون الاضطهاد والظلم لأنكم جئتم لإصلاح ما لا يريدون اصلاحه كالكهرباء وغيرها، ذنبنا الوحيد اننا وحدنا رفضنا سياسة النزوح كما رفعنا الصوت رفضا للتوطين ولا يكون عنصريا من يضع مصلحة شعبه اولا،

وأضاف: "عندما طالبنا بالاستقلال قالوا اننا عملاء ورمونا في السجون وعندما طالبنا بالاصلاح قالوا عنا فاسدين اما الحقيقة فواضحة.

وشدّد على أن التيار يريد نظاما سياسيا متطورا ويشبه شبابنا، وممنوع في التيار ان يحكى خطاب تقسيمي ونحن لا نعيش على الكراهية والحقد ولبنان يجب ان يبقى بلدا واحدا لنا جميعا والحفاظ على الوحدة يكون بالحفاظ على المكونات والخصوصيات وهذا ما تحققه اللامركزية الادارية الموسعة.

وتابع: "نريد البطاقة التمويلية والبعض يريد تشليح الناس البنزين اما التيار الذي يشيطنونه فهو بيتنا الذي سنحميه."

وأضاف: "يريدون تحميلنا مسؤولية سياسة وضعوها منذ 1990 في موضوع الدين: كنا نقول لا ترفعوا الفوائد ولا تزيدوا الاستدانة وهم كانوا يفعلون العكس حتى يركع لبنان وشعبه ويقبل بالتوطين والنزوح."

وأشار باسيل إلى أن "الوطني هو من لا يخون شعبه وسيادة بلده ولكن يعرف ان يحافظ على جيرانه وليس من يخون شعبه وجيرانه ليكون عميلا عند غيرهم وهذه المعادلة التي لم يفهموها اما نحن فلم نتغير: نعرف كيف نقيم علاقة طيبة مع جيراننا في بلدهم ونعرف ان نواجههم عندما يدخلون الى بلدنا. نريد سياسة توقف التهريب والتخزين "من ناس طول عمرهم بيشلحوا شعبهم عالحواجز" واليوم يشلحونهم البنزين والمازوت والنفط."

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