مهنا: بدء العام الدراسي يتوقف على هذه المتغيرات..

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في ظل موضوع العودة إلى المدارس والعوائق التي تعترضها، نشر مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا على صفحته على فايسبوك التالي:

"بدء العام الدراسي في المدارس الخاصة متوقف على حل واحد ومنطقي جدا بالوقت الراهن :

١-دفع ال ٦ درجات المستحقة للأساتذة ، وهودي الدرجات ما بشكلوا اكتر من ٥٠٠،٠٠٠ ل.ل للأستاذ الواحد.

٢-إعطاء مبلغ ١٠٠ دولار فريش لكل استاذ ، وهذا المبلغ غير داخل في صلب المعاش وهيدا المبلغ يشمل تكاليف السيارة من بنزين وتصليح و ....

أما اذا تعذر هذا الحل فيكون بإعطاء معاش كل استاذ على دولار ٣٩٠٠ ل.ل.