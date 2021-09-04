الصحافي عباس فنيش: حلال بعد اخد "الرضى الأميركي" وحرام من ٣ سنين لما جبران باسيل وقف وقال انو طالع على دمشق؟

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كتب الصحافي عباس فنيش عبر صفحته على "فيسبوك":

"بمناسبة زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا. والله منيح نسأل:

"حلال بعد اخد "الرضى الأميركي" على لبنان وبعد كل هالإنهيار؟ وحرام من ٣ سنين لما جبران باسيل وقف وقال انو طالع على دمشق كرمال يطرح أزمة النازحين والكهرباء وتصريف الإنتاج الزراعي؟ ووقتها كانت فرص الحلول اكبر بكتير؟ ".

بعرف انو رد الفعل الطبيعي من البعض رح يكون شتيمتي وشتيمة جبران. بس لما بدك تحكي سياسة ومش عواطف. بتحبو او بتكرهو هيدا شأنك. بس ضروري تجيب أرقام تكاليف النزوح والجدوى لي كانت رح تتوفر وقتها بالطاقة والإنتاج والمعابر لو صارت الزيارة وفتح لبنان على سوريا.

وقتها في ناس كانت مشغولة تتظاهر وتقول "النازح جوا وجبران برا"."