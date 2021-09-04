زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى دمشق: هذا ما تم الإتفاق عليه

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زار وفد وزاري لبناني العاصمة السورية دمشق، وضم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر ووزير المالية غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بحضور السفير اللبناني في سوريا سعد زخيا.

وبعد مراسم الاستقبال عند الحدود السورية في جديدة يابوس غادر الوفد الوزاري اللبناني الى مقر وزارة الخارجية السورية، حيث كان في استقبالهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وعقدت محادثات بين الجانبين اللبناني والسوري للبحث في موضوع استجرار الغاز المصري عبر سوريا وكيفية التعاون في هذا المجال. وقد حضر عن الجانب السوري وزير الخارجية فيصل المقداد، ووزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، ووزير المال كنان ياغي والسفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي والأمين العام للمجلس الأغلى اللبناني السوري نصري خوري.

وأكد الجانبان في بيانهما الختامي، على مناقشة الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلدان، وبخاصة في مجالات الكهرباء والغاز. وطلب الجانب اللبناني إمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، فرحب الجانب السوري بالطلب مؤكداً إستعداد سوريا لتلبيته.

وأتفق الجانبان على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كلا البلدين.