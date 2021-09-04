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أقامت جمعية تراث ووطن بالتعاون مع المهندس فارس ناصيف لقاء في المعهد الأنطوني بعبدا - الحدث لإستذكار شهدائنا الأبرار والأبطال في المحطات الثلاث من تاريخ الوطن ، "فجر الجرود ، فجر الحقيقة وجائحة كورونا" بحضور فخامة الرئيس العماد ميشال عون ممثل بسعادة النائب ألان عون ،

وزيرة المهجرين غادة شريم ، وزيرة الدفاع زينة عكر ممثلة بالعميد الركن حيدر إسكاني ، قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون ممثل بالعميد الركن حيدر إسكاني ، رئيس دير المعهد الأنطوني بعبدا - الحدث الأب نادر نادر ، سماحة الشيخ أحمد اللقيس ، نقابة المرئي والمسموع في لبنان ممثلة بالنقيبة رندلى جبور نقابة الصيادلة ممثلة بالنقيب السابق جورج صيلي ، نقابة الممرضين والممرضات ممثلة بنائب النقيب السيدة مايا نظام وعضو مجلس النقابة جمال مرهج ، نقابة الفنانين في المسرح والتلفزيون والإذاعة والسينما ممثلة بالفنان سعد حمدان والدكتور جورج حرب والإعلامي داوود رمال والأستاذ عباد زوين العميد شارل عطا والإعلامي الناقد جهاد أيوب والمخرج شربل خليل والإعلامية هلا حداد وأهالي ضحايا المرفأ وأهالي ضحايا كورونا.



وفي نهاية اللقاء صلاة العبور ورتبة تبريك القمح والقربان وتلاوة الفاتحة وتم تقديم القمح والقربان على الحضور الكريم عن انفس الشهداء الأبرار

وشكر للفنان جوزف إبراهيم - Petit Prince الذى أدى مجموعة من الأغاني الوطنية.