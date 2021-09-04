ما كانت نتيجة المباحثات اللبنانية - السورية؟!

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أكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري، بعد إنتهاء المباحثات اللبنانية - السورية الرسمية في وزارة الخارجية السورية، أن سورية وافقت على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية وأكدت استعدادها لتلبية ذلك. وأضاف خوري: "اتفق الجانبان على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق فني مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة الأمور الفنية في كلا البلدين".





ووصل اليوم السبت إلى معبر جديدة يابوس على الحدود السورية وفد وزاري لبناني برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر. وبحث الوفد اللبناني، بعد أن وصل دمشق، مع المسؤولين السوريين قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، ومنها "خطة استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية"، حيث التقى الوفد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وعدد من المسؤولين السوريين.