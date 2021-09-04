بدء المفاوضات اللبنانية-السورية الرسمية!

بدأت المحادثات بين الوفدين اللبناني والسوري في مقر وزارة الخارجية السورية للبحث في موضوع استجرار الغاز المصري عبر سوريا.



ويحضر عن الجانب اللبناني: نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، السفير اللبناني في سوريا سعد زاخيا.



وعن الحانب السوري: وزير الخارجية فيصل المقداد، وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، وزير المال كنان ياغي والسفير السوري والامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري نصري خوري .