عطالله: ‏ست مي سلميلي على يلي كانوا يغفوا بمجلس الوزراء، وخبريني أديه عملتي مجهود لنص الليل تتنزلي تويت مبتذل

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غرد الوزير غسان عطالله في حسابه عبر تويتر مهاجما وقال: "‏وزير الصدفة قدم خطة لإقفال وزارة هدر فِشِل اسلافه على مدى ٣٠ سنة بحل ملفاتها، وقدم حلول لإعادة حقوق الناس ووضع استراتيجية لتحويل الوزارة للإنماء الريفي؛ وضبط الهدر ووفّر على الدولة المليارات…

يا وزيرة كل الحكومات انتِ، لو بدل ما تنتقدوا غيركن، بتشرحوا للناس انجازاتكن بكون أفضل!!"

و أكمل: "‏ست مي سلميلي على يلي كانوا يغفوا بمجلس الوزراء، وخبريني أديه عملتي مجهود لنص الليل تتنزلي تويت مبتذل!! وحدا بمستواك يا دكتورة ليش عم بتردّ على تصريحات ولادية؟! انتِ منك مخولة تصنفي الناس، اتركي صناديق الاقتراع تقرر مين لازم يمارس السياسة ومين لأ…"