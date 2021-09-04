وصول الوفد الوزاري إلى معبر جديدة يابوس

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وصلت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع والخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزيرا المال والطاقة في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وريمون غجر والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، إلى معبر جديدة يابوس الحدودي مع سوريا، حيث كان في استقبالهم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد والسفير اللبناني في سوريا سعد زخيا والسفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي.

وتوجه الجميع الى وزارة الخارجية السورية في دمشق.



وكان الأمين العام للمجلس الأعلى السوري - اللبناني نصري الخوري، لفت إلى أن "هدف الزيارة البحث في موضوع استجرار الغاز من مصر الى الأردن الى سوريا ومنها إلى لبنان، بالإضافة الى الطاقة الكهربائية". وأشار الى "وجود اتفاقات سابقة موقعة سيصار الى درسها، بالإضافة الى تفاهمات جديدة تساعد في استجرار النفط من الأردن الى سوريا الى لبنان".