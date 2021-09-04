حمدان: هيدي الحكومة مش راكبة قامتك فيها

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

تسريبة جريدة "النهار"، الجديدة القديمة، المحكمة بالتفاصيل، توقيتاً ودساً للسم بالعسل.

حكومة ال ١٤.

ممثلي فيدرالية الطوائف المذهبية عصابة نظام الطايف، "الماروني الشيعي السني الدرزي الارثوذكسي الكاثوليكي"، لفوا وداروا ليفرضوا على الناس حكومة الامر الواقع المهرهر، حكومة الانتخابات بصوتين "تفضيلي"، حكومة التدخل الخارجي والإنتداب الفرنسي بوضوح.

ريس نجيب التسريبة باسمك، ولكن هيدي الحكومة مش راكبة قامتك فيها، هيدي حكومة نواف سلام والسلام.