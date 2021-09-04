قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في النبعة

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- صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة النبعة.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى: ع. أ. خ. (من مواليد العام 1998، سوري). بتاريخ 27-8-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة النبعة، حيث تمكنت من توقيفه بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدرات.



بتفتيشه، ضبطت في حوزته ظرفين في داخلهما مادة حشيشة الكيف زنتهما /31،2/غ، سيجارة حشيشة، كما ضبطت مبلغا ماليا وهاتفا خلويا. وبتفتيش منزله الكائن في المحلة المذكورة، تم ضبط كمية أخرى من ممادة حشيشة الكيف. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتجارة المخدرات وترويجها، في محلة النبعة، لحسابه الخاص. وانه يستحصل على المخدرات من داخل مخيم صبرا وشاتيلا.



أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".