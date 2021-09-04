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المجلس الثقافي الشمالي يستغرب غياب قوى طرابلسية عن دورها

4
SEPTEMBER
2021
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 استغرب رئيس "المجلس الثقافي للبنان الشمالي" صفوج منجد، في بيان اليوم "باسم الهيئات الثقافية في طرابلس والشمال، غياب بعض القوى المحلية عن القيام بدورها النقابي والنضالي والجماهيري في هذه الظروف الصعبة، ولا سيما في مدينة طرابلس ومناطق شمالية عدة، مما دفع ببعض القوى والفئات إلى محاولة تعبئة الفراغ بأعمال غوغائية، مستفيدة من تراجع الوحدات الأمنية عن القيام بدورها المطلوب".

وقال: "مرت طرابلس في السابق بظروف وأوضاع مأسوية ومؤلمة أشد وأدهى، إلا أن أهل الفيحاء الذين انصرفوا إلى النضال مع القوى الوطنية، نظموا صفوفهم لتأمين الحاجات الحياتية والمعيشية والطبية... ولا ننسى دور الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية والمؤسسات البلدية والرسمية التي تجمعت في إطار هيئة التنسيق الشمالية برئاسة الرئيس المغفور له الشهيد رشيد كرامي. فأين نحن اليوم من كل هذا الإرث الحضاري على الرغم من آلامه وأوجاعه؟"

وشدد على أن "المطلوب النزول إلى الأرض لمعالجة ما يحصل من ذل وأحداث دامية يذهب ضحيتها أكثر من عشر ضحايا يوميا بين شهيد وجريح، والمؤسف أن غالبيتهم لا علاقة لهم بهذه الأحداث، فبعضهم يسقط مضرجا بدمائه نتيجة السلاح المتفلت والرصاص الطائش. والأدهى من كل ذلك، حال الرعب التي تسيطر على أحياء عديدة في المدينة يوميا بعد العاشرة ليلا، في وقت تعاني طرابلس انقطاع التيار، الأمر الذي يتيح لبعض المجموعات استغلال الظلام لتنفيذ عمليات النصب والاحتيال والتهديد وإطلاق النار باتجاه المارة وركاب السيارات، بغية الاستيلاء على أموالهم وحليهم وأجهزة هواتفهم وبث الرعب في شوارع المدينة".

وختم سائلا: "أين هي الحواجز الأمنية الثابتة والدوريات الراجلة والسيارة للجهات المكلفة حفظ الأمن، من جيش وقوى أمن داخلي؟ أين الجلسات الطارئة والعاجلة لمجالس الأمن الفرعية في الشمال وما مصير قراراتها على أرض الواقع.

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