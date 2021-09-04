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جولة وفد إلماني في البقاع للاطلاع على حاجات الدفاع المدني

4
SEPTEMBER
2021
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جال رئيس ومؤسس جمعية مساندة الشرق الالمانية orienthelper كريستيان سبرينغر على رأس وفد من الجمعية في البقاع، يرافقهم ممثل الجمعية في لبنان الدكتور نبيل حداد الذي نسق وأشرف على تفاصيل الزيارة والنشاطات التي قام بها الوفد.

استهلت الجولة بزيارة غرفة الصناعة والتجارة في البقاع في مركزها في زحلة ثم زيارة البلدية.

بعدها، انتقل الجميع الى مركز المديرية الاقليمية للدفاع المدني في البقاع، وكان لقاء مع رئيسها فايز شقية الذي شكر للجمعية المساعدة التي وصلت للمركز، وتحدث عن المهام التي يقوم بها مركز البقاع الاقليمي الذي يدير 22 مركزا فرعيا في محافظة البقاع، مع عديد قليل من الموظفين إضافة الى 300 متطوع، ومساندته مختلف المراكز في الدفاع المدني التي تحتاج مساعدتنا على الاراضي كافة.

سبرينغر

وكانت كلمة رئيس ومؤسس الجمعية كريستيان سبرينغر التي اكد فيها شكره الكبير وعمق محبته للبنان وشعب لبنان، مشددا على أن "مسألة جمع المساعدات ليست سهلة، خصوصا ان المشاكل والازمات كثيرة في مناطق العالم المختلفة، ولكن يبقى هناك أناس في المانيا يقدمون ولا يبخلون أبدا، من اجل مساعدة الناس الذين هم بحاجة الى مساعدة حقيقية أينما كانوا".

وتابع: "ربتني أمي على تقديم المساعدة لمن هو محتاج إليها، دون أي تفرقة أو تمييز، والجمعية دائما الى جانبكم مع الامل بأن يكون المستقبل أفضل، ونحن أرسلنا سيارتي اطفاء حديثتين غير السيارات التي قدمناها، لكن انفجار مرفأ بيروت دمرها".

بعد ذلك، رافق أعضاء من الوفد الالماني في الجمعية عناصر الدفاع المدني في مهمهاتهم الانسانية، حيث شاركوا باطفاء النيران المندلعة في عدد من الاماكن في أحراج منطقة زحلة.

ثم زار الوفد مركز الفرزل الذي يضم 32 عنصرا من متطوعي الدفاع المدني والذي يغطي منطقة يبلغ عدد سكانها 55 الف نسمة، وله مساهمات كبيرة في مساعدة العديد من المراكز على امتداد الاراضي اللبنانية.

وهدفت زيارة مسؤولي الجمعية، التي استمرت 4 أيام، الاطلاع على حاجات الدفاع المدني اللبناني وقسم الاطفاء في بلديتي بيروت وطرابلس، وتدريب عناصر الدفاع المدني على كيفية مواجهة الازمات.

والتقى الوفد محافظ بيروت القاضي مروان عبود والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.

إشارة الى أن الوفد الالماني الزائر يحضر لتقديم سيارة إطفاء حديثة لبلدية بيروت أو طرابلس تكون متخصصة بالأبنية المرتفعة ومجهزة بسلم دائري ارتفاعه حوالى 30 مترا وقيمتها قرابة نصف مليون دولار اميركي.

وكانت الجمعية قدمت في الأشهر القليلة الماضية الى عدد من مراكز الدفاع المدني 8 سيارات إسعاف و3 سيارات إطفاء كلها حديثة ومجهزة بأحدث الاجهزة المطلوبة لعملياتها.

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