بيانٌ من طيران الشرق الأوسط بشأن السفر الى كوبنهاغن ومدريد

A + A -

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط بيان حول شروط السفر الى كوبنهاغن ومدريد جاء فيه: عطفاً على القرار الصادرعن السلطات الدنماركية و الاسبانية بعد تخفيض تصنيف لبنان لناحية انتشار وباء كورونا، يهم شركة طيران الشرق الاوسط أن تعلن عن تعديل اجراءات السفر من لبنان الى كل من كوبنهاغن ومدريد وفق ما يلي:

شروط الدخول الى كوبنهاغن اعتبارا من 4 أيلول 2021:

يجب على جميع الركاب:

حيازة نتيجة فحص PCR سلبية أجري قبل 72 ساعة من تاريخ الدخول كحد أقصى.

أو إجراء اختبار ANTIGEN قبل 48 من تاريخ الدخول كحد أقصى.

أو أن يكونوا ملقحين بالكامل منذ أكثر من 14 يوماً (شرط أن يكون اللقاح معترف به من قبل الوكالة الاوروبية للأدوية EMA) عندها يسمح لهم بالدخول الى الدنمارك دون فحص PCR بغض النظر عن هدف الزيارة.

اللقاحات المعترف بها من قبل الوكالة الاوروبية للأدوية هي: PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA, JANSSEN حتى في حال إجرائها خارج أوروبا.

شروط الدخول الى مدريد اعتبارا من 6 أيلول 2021 :

يسمح لحاملي تأشيرة (VISA) من نوع C TYPE بالدخول الى اسبانيا شرط حيازة:

1- شهادة تلقيح (جرعتين منذ ١٤ يوما على الأقل) أو سلبية 48 ساعة قبل موعد سفرهم وإذن خاص بالسفر من السفارة الاسبانية في لبنان PCR نتيجة فحص 2-

يسمح لمواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي وحاملي تأشيرة (VISA) من نوع D TYPE دخول اسبانيا شرط حياذتهم على:

1- شهادة تلقيح (جرعتين منذ ١٤ يوما على الأقل) أو سلبية 48 ساعة قبل موعد سفرهمPCR نتيجة فحص 2-

اللقاحات المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي هي: PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA, JANSSEN, SINOPHARM, COVISHIELD AND SINOVAC-CORONAVAC.