عناوين الصحف ليوم السبت 4 أيلول 2021

الأخبار
ـ تركيا في كابول: يدٌ أطلسيّة في أفغانستان
ـ حقيبة الاقتصاد تُهدّد تأليف الحكومة: النيّة غير موجودة
ـ دراسة الأمم المتحدة عن «الواقع الأليم»: 74% من سكان لبنان يُعانون من الفقر!
ـ وثيقة التحقيق الجمركي الفرنسي مع رياض سلامة: نسيتُ أنّ في حقيبتي مالاً!
البناء
ـ وفد وزاري في دمشق بعد طول غياب… وسورية تفتح الباب لتعاون يحقق المصالح المشتركة
ـ استنفار قواتي لافت لحماية احتكار الصقر في زحلة… بوجه فرع المعلومات
ـ العونيون يلوّحون بخيارات أخرى ما لم ينكسر الجليد… والاثنين يذوب الثلج
الجمهورية
ـ أيلول.. أزمات وطوابير ولا حلول
ـ ماذا يعوق البطاقة التمويلية؟
ـ يوجد حل لمشكلة التعليم في لبنان
ـ الإسكوا: الفقر يطال أكثر من ثلاثة أرباع السكان في لبنان
ـ ترقّب الإعلان عن الحكومة الأفغانية اليوم
اللواء
ـ أسبوع الحسم: حكومة الثلاثاء أو انهيارات متلاحقة!
ـ الجوع يعصف بـ82 ٪ من اللبنانيين.. والوفد الوزاري في دمشق اليوم لتعويم اتفاقية الغاز
ـ الاحتلال يقمع بالرصاص الاحتجاجات ضد الاستيطان في الضفة
ـ غارات إسرائيلية على دمشق وشظايا سورية في تل أبيب