عناوين الصحف ليوم السبت 4 أيلول 2021

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الأخبار

ـ تركيا في كابول: يدٌ أطلسيّة في أفغانستان

ـ حقيبة الاقتصاد تُهدّد تأليف الحكومة: النيّة غير موجودة

ـ دراسة الأمم المتحدة عن «الواقع الأليم»: 74% من سكان لبنان يُعانون من الفقر!

ـ وثيقة التحقيق الجمركي الفرنسي مع رياض سلامة: نسيتُ أنّ في حقيبتي مالاً!

البناء

ـ وفد وزاري في دمشق بعد طول غياب… وسورية تفتح الباب لتعاون يحقق المصالح المشتركة

ـ استنفار قواتي لافت لحماية احتكار الصقر في زحلة… بوجه فرع المعلومات

ـ العونيون يلوّحون بخيارات أخرى ما لم ينكسر الجليد… والاثنين يذوب الثلج





الجمهورية

ـ أيلول.. أزمات وطوابير ولا حلول

ـ ماذا يعوق البطاقة التمويلية؟

ـ يوجد حل لمشكلة التعليم في لبنان

ـ الإسكوا: الفقر يطال أكثر من ثلاثة أرباع السكان في لبنان

ـ ترقّب الإعلان عن الحكومة الأفغانية اليوم

اللواء

ـ أسبوع الحسم: حكومة الثلاثاء أو انهيارات متلاحقة!

ـ الجوع يعصف بـ82 ٪ من اللبنانيين.. والوفد الوزاري في دمشق اليوم لتعويم اتفاقية الغاز

ـ الاحتلال يقمع بالرصاص الاحتجاجات ضد الاستيطان في الضفة

ـ غارات إسرائيلية على دمشق وشظايا سورية في تل أبيب