سعد تابع خطة تنظيم بيع المحروقات على المحطات وقضية الدراجات النارية

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جال النائب أسامة سعد على عدد من محطات صيدا العاملة، حيث التقى بأصحابها، وتابع مع شباب "التّنظيم الشعبي الناصري" سير العمل فيها.



وشجب سعد "بقاء عدد من المحطات مغلقة من دون أسباب واضحة"، داعيا "الأجهزة المعنية في الدولة إلى أخذ دورها في إلزام هذه المحطات بفتح أبوابها أمام المواطنين".



والتقى سعد في ساحة الاعتصام المفتوح في ساحة الشهداء وفدا من أصحاب الدراجات النارية، ووضعهم في أجواء متابعة قضيتهم وأجواء اتصالاته مع وزير الداخلية في ما خص قرار منع الدراجات النارية في صيدا.



كما ونقل إليهم موافقة محطة الكيلاني على تخصيص يومين في الأسبوع لتعبئة دراجاتهم. وتعهد أعضاء الوفد باعداد لوائح بأسماء أصحاب الدراجات بهدف تسهيل متابعة قضيتهم وتزويدهم بالوقود.



وأكد سعد متابعة الحملة التي أطلقها التنظيم بالوقوف إلى جانب المواطنين حتى إزالة كل أشكال استغلالهم أو الإساءة إليهم.