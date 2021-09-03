موظفو مستشفى الشحار الغربي أعلنوا تعليق إضرابهم بدءا من 6 أيلول بعدما حصلوا على مطالبهم

A + A -

أفاد موظفو مستشفى الشحار الغربي الحكومي في بيان، أن "بعد تعيين لجنة من وزارة الصحة العامة لتسيير العمل في المستشفى، وبعد التوافق من المعنيين في منطقة الشحار على دعم مستشفى الشحار الغربي الحكومي المادي والمعنوي، وتعهدهم بتأمين مطالب الموظفين الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وإعادة تشغيل هذا المرفق الصحي الذي يطاول شريحة كبيرة من المواطنين في منطقة جبل لبنان ويقدم خدمات إلى كل المرضى الوافدين إليه في الإمكانات المتوافرة... سيتم تعليق الاضراب الذي إستمر أكثر من شهرين".



وأوضح البيان: "... سنحتفظ بحقنا في التحرك المطلبي، والتوقف عن العمل مجددا خلال شهر، إذا لم ننل حقوقنا المكتسبة من المفعول الرجعي. ولهذا سنبدأ بالعمل في شكل طبيعي وإستقبال المرضى في كافة أقسام المستشفى إبتداء من صباح 6/9/2021".