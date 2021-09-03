درغام لل OTV: لا نقوم بعقد مؤتمرات صحافية للدفاع عن المجرمين.

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صرح النائب أسعد درغام في حديث له عبر شاشة للـ OTV عن الفضائح التي تتعرض لها القوات اللبنانية مؤخرا و خاصة في قضية ابراهيم الصقر حيث قال: "نأسف للشعارات الكبيرة التي تطرحها القوات اللبنانية منذ عامين، وعندما تنكشف الفضائح يلبسون ثوب الرهبنة. إذا كانت القوات تعلم بقضية إبراهيم الصقر وصامتة هي مشكلة وإذا كنت لا تعلم فالمشكلة أكبر." و سأل: "ماذا لو كان ابراهيم الصقر ينتمي للتيار الوطني الحر؟ أين ذهب الدفاع عن أموال المودعين، رفضوا إعطاء سلفة للكهرباء لكي يستفيد منها كل اللبنانيين، ولكن يقبلون بدعم المحروقات ليتم إحتكارها بهذه الطريقة؟"

وأكمل: "أقول للقوات اللبنانية ينطبق عليكم المثل القائل: يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت. فعلى ما يبدو أن القوات اللبنانية وبسبب علاقاتها الخارجية كانت تعلم الى أين تتجه الأزمة وبدأت بتخزين المحروقات منذ حوالي السنة، والا كيف يمكن تبرير وجود كل هذه الكميات عند إبراهيم الصقر؟"

وعن انفجار التليل الذي حصل منذ مدة قال: "الضخ والتحريض الاعلامي وتوجيه الاتهام والاستثمار بدماء الشهداء التي سقطت في بلدة التليل ـ عكار بلغت ذروتها، وتم فورا توجيه الاتهامات للتيار الوطني الحر وعندما تكشفت الأمور والجهة السياسية التي ينتمي لها صاحب الأرض ومحتكر المواد تم فورا التعتيم المريب على الموضوع. الحقيقة إنكشفت بشكل واضح، وتبين من هم المتورطين الحقيقيين، وأنا أشكر أهالي الشهداء الذين سقطوا بإنفجار التليل على وعيهم وإدراكهم للحقيقة وأشكر العقلاء من رجال دين والفاعليات الذين عملوا على وأد الفتنة."

وفي نهاية الحديث ختم درغام قائلا: "في التيار الوطني الحر نملك الجرأة للاعتراف بخطأ أحد المقربين منا بحال تم تأكيد قيامهم بأعمال الاحتكار والتهريب في هذه الأزمة، ولكن علنا نقول: لا نغطي أي محتكر ونطالب بإنزال أقصى العقوبات بحقهم ومحاكمتهم أمام الرأي العام، ولا نقوم بعقد مؤتمرات صحافية للدفاع عن المجرمين."