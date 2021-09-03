بلدية صيدا اعلنت توزيع مازوت لقطاعات ومؤسسات جديدة في المدينة

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أعلنت بلدية صيدا في بيان عممه مكتبها الإعلامي، عن "توزيع مازوت لقطاعات ومؤسسات جديدة ضمن الفئات: B-C-D-F والتي تقدم أصحابها بطلبات لدى البلدية للتزود بالمازوت.

وستتم عملية التوزيع وتسلم الحصص لدى شركة أوج بتروليوم إعتبارا من اليوم وأيام السبت والإثنين والثلاثاء 4 و6 و7 أيلول الجاري، بحيث يتم إرسال رسالة نصية على هواتف أصحاب هذه المؤسسات والقطاعات تتضمن التوقيت والتاريخ للتوجه وإستلام حصصهم .

كما تم توزيع مازوت على شركات الآليات التي تعنى بالنقليات وليس الشركات الخاصة، كالرافعات وشاحنات النقل والآليات الكبيرة".