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حزب الله نعى آية الله السيد محمد سعيد الحكيم: صاحب موقف رسالي لا يلين

3
SEPTEMBER
2021
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نعى "حزب الله" في بيان، آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، وقال: "فجع العالم الإسلامي اليوم بنبأ ارتحال المرجع الكبير والفقيه العالم آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره، والتحاقه بالملكوت الأعلى بعد عمر مديد قضاه في سبيل الدين الحنيف وإعلاء شأن الحوزات الدينية وقضايا العالم الإسلامي".

اضاف: "إننا في حزب الله نعتقد أن هذه المصيبة التي وقعت هي خسارة فادحة للعالم الإسلامي وهو العالم الكبير الذي تجمل طوال حياته مسؤوليات هامة وخطيرة في الدفاع عن الحق، وعان لسنوات طويلة في مواجهة الظلم الذي لحق بالأمة الإسلامية وبالعراق تحديدا من قبل النظام البائد، وبقي صاحب الموقف الرسالي الذي لا يلين، كما أنه أغنى المكتبة الإسلامية بمؤلفات وأبحاث وبيانات ستبقى ذخرا لطالبي العلم والمعرفة والاستقامة".

وختم: "إننا إذ نتقدم من مولانا صاحب العصر والزمان "عج" ومن مراجعنا العظام دامت بركاتهم ومن عائلة الفقيد الكبير ومن أبنائه السادة الكرام ومن سائر طلابه ومريديه ومن أبناء عالمنا الاسلامي، بأسمى آيات العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يحشره من أجداده الأطهار عليهم السلام وأن يمن على الجميع بالصبر وأن تبقى الحوزات العلمية مصانة ومحفوظة بفضل العطاء الكبير لفقيدنا الجليل قدس سره ولمراجعنا الكبار دامت بركاتهم".

 

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