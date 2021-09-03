التيار الوطني الحر لبيار بو عاصي: نعيد ونكرّر لعلّ في التكرار إفادة "اذا ابتليتم بالمعاصي وخزنتم واحتكرتم وميزتم حاملي بطاقات حزبكم فاستتروا"

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بيان صادر عن هيئة بعبدا في التيار الوطني الحر:

في بيان سابق ختمنا بردنا على نائب القوات اللبنانية بيار أبو عاصي بعبارة "اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا" وها نحن اليوم نوجّه العبارة نفسها إلى حضرته بعد أن طالعنا بتغريدة أبدى فيها عن انزعاجه من نواب التيار الوطني الحرّ بسبب سعيهم لتأمين مادة المازوت لكافة أصحاب المولدات والافران والمستشفيات للتخفيف من معاناة أهالي بعبدا وسكّانها على مختلف انتماءاتهم .

ولعلّ النائب أبو عاصي انزعج لكون نواب التيّار ومسؤوليه لم يطلبوا بطاقة تيار لخدمة المواطنين ولم يخزنوا ملايين ليترات المحروقات كما فعل صقر مع حزبه فيما الناس تصطف في طوابير الذل!

كما نذكّره بأنَّ بطاقات الشؤون الاجتماعية أيضا ليست منةً من أحد ليتّم استغلالها كما فعل إبان استلامه للوزارة.

ختامًا نعيد ونكرّر لعلّ في التكرار إفادة "اذا ابتليتم بالمعاصي وخزنتم واحتكرتم وميزتم حاملي بطاقات حزبكم فاستتروا" وبكل الأحوال فزقزقات العصافير على وسائل التواصل الاجتماعي لن تحجب ولن تحمي صقركم الفاسد والمحتكر من الملاحقة.