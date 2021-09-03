قوى الأمن نفت حصول عملية اغتيال في وسط بيروت

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نفت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، خبر حصول عملية اغتيال أحد الأشخاص في وسط بيروت"، واوضحت في تغريدة، أن "ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول عملية اغتيال في وسط بيروت بالقرب من أحد المطاعم هو عار من الصحة، إذ بنتيجة المتابعة الأولية تبين أن إشكالا فرديا قد حصل بين صاحب مطعم وأحد الرواد ومن يرافقه، حيث قام أحد منهم بإطلاق النار من سلاح حربي باتجاه الأول الذي أصيب في رجله، وفروا إلى جهة مجهولة. ونقل المصاب إلى المستشفى للمعالجة، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".