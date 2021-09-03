living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سفارة أوستراليا دشنت أرجوحة في متحف سرسق إحياء لذكرى الطفل أيزاك أولرز

3
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


أعلنت السفارة الأوسترالية في بيان، أن "السفيرة الأوسترالية ريبيكا غريندلاي دشنت اليوم أرجوحة في ساحة متحف سرسق، إحياء لذكرى الأوسترالي أيزاك أولرز، وهو إبن سارة كوبلاند وكريغ أولرز البالغ من العمر سنتين وقد خسر حياته في انفجار 4 آب. وقد شاركت عائلات ضحايا الانفجار الآخرين في هذه المناسبة، بينما تابعت سارة كوبلاند وكريغ أولرز وأفراد عائلتهما الآخرين المجريات بالبث المباشر من أوستراليا".

وفي هذا السياق، قالت السفيرة غريندلاي: "كان أيزاك يحب اللعب في هذه الباحة، والآن، ولسنوات طوال سيضحك عدد لا يحصى من الأطفال ويلعبون في هذه الباحة"، وأعربت عن تضامنها "مع اللبنانيين الذين يواجهون أزمات متعددة"، وقدمت تعازيها "لجميع عائلات ضحايا انفجار المرفأ".

أما سارة كوبلاند وكريغ أولرز، فشكرا في رسالتهما المسجلة مسبقا متحف سرسق والسفارة الأوسترالية على تركيب الأرجوحة، وقالا: "نأمل أن يتعرف زوار المتحف الكثر على اسم أيزاك ويتوقفوا لبرهة ويفكروا بسلام بابننا اللطيف".

ولفتت السفارة الى أن "هذه الأرجوحة متاحة لجميع الأطفال في ساحة متحف سرسق، شارع مطرانية الروم الأرثوذكس الأشرفية - بيروت".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout