حفل في الاشرفيه لذكرى غياب الدكتور باسكال عزام (بالفيديو)

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اقامت عائلة وأصدقاء الدكتور باسكال عزام مساء أمس على مسرح مدرسة راهبات القلبين الاقدسين - السيوفي – الاشرفيه، حفلا لذكرى غيابه تحت عنوان "مسيرة مقاوم"، تم خلالها عرض وثائقي من إعداد الاعلامي رواد ضاهر عن مسيرة حياة الراحل الدكتورعزام.

حضر الحفل النائب نقولا صحناوي ممثلا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب ادغار طرابلسي ممثلا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، النائبان فريد بستاني وادي معلوف، الوزراء السابقون منصور بطيش، بيار رفول وغسان عطالله⸲وعائلة عزام وحشد من الشخصيات السياسية والاكاديمية والثقافية والاجتماعية.

يونس:

بالنشيد الوطني اللبناني استهل الحفل تبعه قصيدة للشاعر حبيب يونس بعنوان أنت مقاوم وبدأها نثرا فقال:

صحيحٌ أنَّني أنتمي إلى أمَّة، لكنَّني مذ عرفتُه انتميتُ إلى عينيه، حين شعَّتا صدقًا ونبلًا وشجاعة، في أوَّلِ لقاءٍ نضاليٍّ بيننا، عام 1991، بعد معرفة عابرة زمن المكتبِ المركزيِّ للتَّنسيق الوطنيِّ.

وصحيحٌ أنَّني أنتمي إلى عقيدة، لكنَّني انتميت إلى قلبه حين راحت كلُّ خفقةٍ فيه تضمُّني أخًا وصديقًا ورفيقًا على دروب الخطر.

وصحيح أنَّنا نختصره، هذي العشيَّة، بدمعةٍ وغُصَّة وعرضٍ لمسيرة، ولكن نستلهمه دومًا مثالًا للمقاومة أجسِّدُه بقصيدة عنوانها "المقاوم"، تلبَسه حرفًا حرفًا، وقافيةً قافية:

مُقَاوِمٌ أَنْتَ؟ لَا تَأْبَهْ بِأَقْدَارِ

قُلْ: لُعْبَتِي الْخَطَرُ الْمُسْتَلُّ مِنْ نَارِ

قُلْ: زَغْرَدَاتُ دَمِي تَعْلُو عَلَى غَرَدٍ

وَمُسْتَحِيلُ غَدِي ظِلٌّ لِأَشْجَارِي.

مُقَاوِمٌ أَنْتَ؟ حَسْبُ السَّيْفِ تَشْهَرُهُ

كَمَنْ يَفِي مِعْصَمًا دَيْنًا لِإِسْوَارِ

وَلَيْسَ فِي لَمَعَانِ السَّيْفِ غَيْرُ إِبًا

وَلَيْسَ سِرُّكَ إِلَّا قُدْسَ أَسْرَارِ.

مُقَاوِمٌ أَنْتَ؟ قُلْ: مَا النُّبْلُ؟ مِنْ نَسَبِي

دَارِي لِجَارِي وَأَهْلُ الْجَارِ فِي دَارِي

وَكُلَّمَا مُسَّ فِي دَارِي وَلَوْ حَجَرًا

فَدَيْتُهَا بِدَمِي كَيْ يُفْتَدَى جَارِي.

ضاهر:

ثم القى معد الوثائقي الاعلامي رواد ضاهر كلمة تحدث فيها عن الوثائقيبموضوعية وعن ظروف العمل الصعبة التي واجهها خصوصا أن البلد كان يمر بأصعب مرحلة اقتصادية وصحية، وقد استغرق أكثر من سنة عمل وهو لا يؤرخ فقط مسيرة مقاوم هو الدكتور باسكال عزام، صاحب الرأي والحكمة في التصرف والدفاع عن الوطن، بل يؤرخ لجزء من تاريخ الحرب اللبنانية ومحطات رئيسية فيها، ويؤرخ لنضاله وكل محطات حياته وعلى كل المستويات وخصوصا لتأسيس فرع لكلية العلوم الاقتصادية للجامعة اللبنانية في الاشرفيه وكان اصغر مدير لها، وأنه كان طالبا في هذه الكلية الوطنية يوم كان الدكتور باسكال مديرا لها في سنة 2001.

عرض الوثائقي:

تلى ذلك عرض الوثائقي ومدته 45 دقيقة تضمن صوراونشاطات ولقاءات وشهادات لشخصيات واكبت الراحل في مختلف محطات وسنوات مقاومتهوتحدثت عن سيرته ومسيرته النضالية من اجل سيادة واستقلال لبنان في كافة المجالات.

عزام:

ثم كانت كلمة عائلة الراحل القاها نجله الياس الذي تكلم عن تعدد المقاومات يلي عاشها باسكال بمسيرتو النضالية مستشهدا بقوله" بالايمان مناخد القوة ونعمة التمييز وبالعمل على الأرض⸲ منتغلب على العدو وبهلمزيج بين الامان و المقاومة منوصل للمعادلة الذهبية للدفاع عن الوطن.مذكرا أيضابوصيته يلي قالها لرفاق دربه سنة 2013:"الشعوب يلي بتنسى تاريخها ما إلا مستقبل/ تاريخ لبنان أرض مليانى معاناة مقاومة و بطولات عليكم توعو لدوركن ومسؤلياتكن/ وتكَفوا مسيرة التغير والإصلاح ..."

ثم شكر الاعلامي رواد ضاهر على اعداده هذا الوثائقي والجهود الكبيرة التي بذلها من اجل انجاح هذا العمل الرائع، كما شكر كل من حضر وشارك في هذا الحفل. لافتا الى أن سيرة باسكال عزام هي سيرة ومسيرة كل مواطن شريف عمل وجاهد من اجل وطنه. وتعهد بالاستمرار على نهجه ومسيرته لأن تكريمه يكون بالوفاء لدماء الشهداء والحفاظ على كرامة وسيادة الوطن.